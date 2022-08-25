台北大巨蛋防火避難性能審查持續卡關，今天再度審議，仍有多項參數量測不符規定，內政部消防署表示，為求市民安全，大巨蛋公安絕不容打折，會嚴格把關，請遠雄公司確實一次完成改善再送審。

內政部消防技術審議委員會今日召開小組會議，審議大巨蛋審核認可複審事宜，營建署、財團法人台灣建築中心以及台北都發局、建管處、消防局等單位，皆派員共同參與審查。

消防署指出，委員會要求遠雄巨蛋公司除了應符國家標準規範，也應依據其送審資料中FDS（火災動力模擬軟體）的五大生命關鍵參數相關試驗項目及要求，實施煙控性能現場試驗。

消防署表示，遠雄公司所提煙控性能現場試驗計畫之燃料量（酒精）、各情境熱煙試驗火源大小等參數量測，皆不符規定，導致能見度量測設備及規格，未能證明試驗有效及正確性，故仍有安全疑慮，委員會於會上決議，請遠雄補正資料後再審，還強調「為提升審查作業效率，籲請確實一次完成改善後再送審」。

消防署重申，基於市民安全，大巨蛋公安不容打折，遠雄大巨蛋案申請免設排煙設備，乃委員會依消防法進行同等性能以上之審查，委員會將嚴格把關，持續依照程序，全力協助本案審議作業，並提供改善意見，以確保相關消防設備確實符合消防安全標準，回應社會大眾期待及要求。