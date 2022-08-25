「最美性學博士」許藍方去年捲入小三疑雲，遭正宮提告求償300萬，當時媒體報導，出庭時許藍方透露戶頭剩7千多元，因此不得不與律師解除委任關係，她解釋當時不是哭窮，並透露平時基本開銷約4萬，通告費其實非主要收入，她堅稱自己不是小三；近日在個人YouTube頻道貼出黑白影片透露錄最後一集，寫下「等待再見」，讓許多粉絲嚇壞。

許藍方2017年受邀登節目，身為台北醫學大學護理學博士的她，憑藉清新外型和豐富醫學知識，深受許多觀眾喜愛，她除了上通告還經營個人的YouTube頻道，節目「Dr.She」大膽談論房事細節，並結合專業知識講解，吸引一票觀眾，不料今（25日）她在YouTube頻道釋出黑白影片，在影片上寫下「Dr.She最後一集，也許這不是再見，而是等待再見，初衷不變，精彩延續。黑咖灰團隊攜手合作，將以全新面貌，和大家見面。」

許藍方宣布即將結束「Dr.She」系列。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie YouTube）

雖然舊頻道要結束，但全新改名的頻道「Dr. Gracie」將在每週五晚上和大家見面，消息一出讓許多粉絲期待，「週五之約 《Dr. Gracie》不見不散非常期待」、「支持許博士 全新《Dr. Gracie》的新安排！」、「我ㄧ直期待藍方」、「加油」。而影片中除了許藍方本人，還有「雪乳戰神」郭鬼鬼，只見許藍方閉著眼睛努力畫眼線，一旁的郭鬼鬼一邊吃食物，一邊看她化妝，並提出建議，讓許多人好奇未來兩人會有什麼類型的合作。