親子水樂園顧名思義是全家大小的避暑勝地，開學在即，家長們抓緊假期尾聲陪孩子。不過國外一名辣妹穿著「一條線」比基尼到園區，只見水域都是未成年孩童和他們的家長，影片在網路曝光引來大批網友罵爆，稱她「厚臉皮的女人」。

綜合外媒報導，美國一名家長日前帶孩子到親子水樂園玩耍，卻被泳池一尤物徹底震懾，便拍下影片PO到抖音(TikTok)讓網友公審，寫下「這樣穿適合親子水樂園?」。可以看到戲水區擠滿了大朋友、小朋友，一道接著一道人工海浪襲來，孩子們興奮地隨之跳躍，救生員也在一旁緊盯，刺激又不失安全性。

老少咸宜的設施大家穿著包緊緊，不過仔細看，頂著一頭金色長髮、身穿藕色「綁肉裝」的比基尼辣妹讓人視線難以抽離，她背對鏡頭、一直線的泳裝設計炸出蜜桃雙臀，吸引周圍男子目光。

影片一出卻引來網友兩極評論，有人認為「她應該滾去裸體沙灘…」、「雖然很誇張，但身材真的一級棒。」、「我認為這違法…」、「別這樣，現在是2022。」、「其實孩子們好像不在乎，他們只顧著玩。」、「可怕…超級不雅」、「臉皮怎麼那麼厚…」