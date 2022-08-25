為改善自身能源結構與增強能源科技實力，大陸工信部25日公開徵求對「關於推動能源電子產業發展的指導意見（徵求意見稿）」的意見。文件提出，目標到2025年，大陸能源電子產業年產值達到人民幣（下同）3兆元，綜合實力進入世界先進行列；到2030年，能源電子產業綜合實力持續提升，形成與國內外新能源需求相適應的產業規模。

華爾街見聞報導，該份文件指出，把促進新能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、矽能源、氫能源、可再生能源，推動能源電子產業鏈供應鏈上下游協同發展，形成動態平衡的良性產業生態。引導太陽能、儲能技術及產品各環節均衡發展，避免產能過剩、惡性競爭。

同時，加快推動新一代資訊技術與新能源融合發展，積極培育新產品新業態新模式。推動基礎元器件、基礎材料、基礎製程等領域重點突破，鍛造產業長板，補齊基礎短板，提升產業鏈供應鏈抗風險能力。

報導稱，技術上來看，該文件主要提到兩個方向，一個是太陽能新技術，一個是新型儲能新技術。太陽能方面，大陸政府鼓勵晶矽電池、薄膜電池、太陽能設備、智慧元件等發展，推動太陽能高品質發展。

儲能方面，大陸官方強調先進儲能技術的發展，譬如超長壽命的電池體系，大規模大容量的高效儲能，推動鋰離子電池、鋰電材料、鈉離子電池、液流電池、氫能源電池和各類新型儲能技術發展。