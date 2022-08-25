台南2名員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職，各界開始檢討至今仍有38名死刑犯未執行，凃明誠二姐今（25）日在殯儀館怒轟，「去X媽的廢死團體，都給我滾去18層地獄」。對此，有網友回憶，過去犯下北捷隨機殺人案的鄭捷為何能在司法定讞19日內就處死？有網友指出，關鍵原因就是時任法務部長羅瑩雪在律師團提出非常上訴前，就火速簽署執刑命令。

原PO在PTT以「鄭捷定讞19天處死怎麼辦到的？」發文表示，最近死刑犯未被執行的議題又開始吵得沸沸揚揚，其中有釋憲、非常上訴等各種理由，好像執行死刑的門檻很高一樣，「那怎麼當初鄭捷就有辦法19天執行？聽說當時鄭的辯護律師還是被記者通知才知道？然後想救濟還來不及鄭就被槍決了，所以我們國家是把死刑犯當籌碼嗎？沒需求就拿稅金養著，有需求再拿出來斃掉，是這樣嗎？」

鄭捷因犯下北捷隨機殺人案遭判處死刑。（資料照）

對此，許多人紛紛回應，「犯罪事證明確啊」、「當初速審速決還被DPP跟廢死靠北勒」、「感謝羅瑩雪部長的速斷速決」、「因為馬快下台了，不趕快執行怕沒機會」、「當時速執行死刑小馬哥被罵爆」、「他自己也不想活啊」、「他自己不想上訴，其他的就算不想，廢死也會幫上訴」；有網友則指出，「律師有要幫鄭跑非常上訴，是來不及，通常死刑都要事先通知家屬，鄭是直接被羅先斬後奏」。

事實上，鄭捷是在2016年4月22日被最高法院判處死刑定讞，司法程序約達2年，19天後的5月10日，羅瑩雪下令處死鄭捷。鄭捷律師團曾批評，政府行刑前未通知家屬、律師，鄭捷已申請非常救濟程序之扶助並獲准許，律師團原準備提出非常上訴、再審、釋憲，「惟法務部竟一反過去聲稱會審慎審核執行死刑之做法，於判決確定短短兩周即執行死刑」。