據《路透》報導，由於擔心自身資產負債表受到影響，一些國有銀行、資產管理公司正推託官方在救助房地產企業上的呼籲，甚至繼續減持房地產債券。

報導引述多位消息人士指出，在沒有北京明確的支持下，一些機構的高管對與資金緊張的房企接觸時謹慎態度，擔心與地產商的合作可能招致損失。隨著當局在不良貸款和投資決策上愈來愈多地要求涉事員工負責，後者對向房企批出融資心存猶疑。由於金融機構的意願不高，大陸官方試圖藉由銀行振興房地產的構想將難以推動。

報導說，大陸官方近期召開多次閉門會議，鼓勵銀行和證券公司提供融資，人民銀行也一直在推動國有金融機構支持實力較強房企。但迄今為止，人民銀行並未發布任何具體命令，另2家國有銀行和3家國有資產管理公司的官員透露，他們儘管收到監管部門的要求與政策指導，但從今年初起，就一直在減持房地產債券。

上海一家資產管理公司的分析師向《路透》表示，他們無法承受房地產債券在到期前的波動，擔心會搞砸公司。他認為，現在悲觀情緒已瀰漫整個市場，任何與房地產業相關的業務，都被視作不可行。也有房企人士透露，官方的保證並不一定能轉化成更多的銀行資金，而現在發行債券也很難找到買家。

中國人民銀行、銀保監會未回應《路透》的置評請求。

報導說，人民銀行本周初與部分金融機構召開座談會，呼籲主要金融機構，特別是國有大型銀行充分發揮帶頭和支柱作用，保障房地產業的合理融資需求。