大陸蘋果供應鏈代表、A股上市的電子代工巨頭立訊精密，25日晚間發布2022年上半年業績報告。財報顯示，立訊上半年營收為人民幣（下同）819.61億元，年增70.23％；淨利潤為37.84億元，年增22.49％。按月比來看，立訊第二季度淨利為19.81億元，較第一季增長10％。

另外，立訊同時發布了2022年前三季的業績預告，預計淨利為60.97億～65.65億元，年增30％～40％。

從股價表現來看，截至8月25日收盤，立訊精密收報37.7元，漲2.86％，股價近一個月來呈現上揚趨勢。

騰訊財經報導，立訊指出，2022年上半年，外界環境給立訊經營帶來巨大挑戰。一方面，新冠疫情在全球範圍持續蔓延，尤其第一季越南疫情及第二季大陸華東疫情的爆發，對物流、供應鏈等均產生衝擊，造成運輸、管理等成本的上漲。另一方面，地緣政治和國際貿易摩擦等造成全球政治和經貿環境變化，輸入性通膨壓力加大，企業原材料成本再度抬升。

分地區來看，立訊外銷比重占91％，營收為745.87億元；內銷比重為9％，與2021年同期基本持平。

以產品來看，立訊的通訊互聯產品及精密元件營收在報告期內增長幅度最大，年增158.61％至36.44億元；其次是消費性電子產品，收入年增73.15％至699.46億元，該業務收入占比達到85.34％，較2021年同期增加約2％。汽車互聯產品年增20.35％至21.11億元。

作為新興賽道，立訊精密在汽車業務上的進展備受市場關注。從此次中報來看，其汽車互聯產品毛利率進一步提升，自2021年的16％提升至目前的19％，超出部分券商預期。