86歲前氣象主播李富城3月才自爆輕微失智，備受外界關心，今（25日）晚間他再發文透露三根手指不慎被壓扁，現剛開完刀，氣象播報和早晨運動都要先暫緩。

李富城25日晚上在臉書表示：「朋友們平安，一不小心，三個手指就被壓扁了，現在剛剛從開刀房出來，氣象播報和早上的運動，都要暫停一段時間」；照片中，他人在醫院裡，伸出的五根手指頭中，有三根被紗布和透氣膠帶包住，許多網友見狀，紛紛留言關心：「伯伯您是怎樣弄到的呀！看起來傷的不輕，很痛欸！多保重」、「天哪～看了好心疼」、「好好療養，好好休息」。

李富城是知名的台灣氣象主播，退休後他還是常常透過臉書分享生活，今年3月他自爆喪偶加上2年半的疫情封閉，感覺自己正走向憂鬱和自閉，再加上年齡的緣故，輕微的失智已經出現在日常生活中，因此他想要突破、減緩失智，首先是恢復正常的生活，試著邁出第一步，不依靠別人，就他自己，相信能做得到。

說到做到的李富城，拍下台灣的各處景色、美食，並樂於PO在臉書跟粉絲分享；此外，高齡86歲的他還保有騎單車的運動習慣，日子過得愜意又健康。