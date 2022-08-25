宜蘭縣長林姿妙今（25）日在臉書表示，疫情反覆無常，請大家千萬不能掉以輕心，持續配合防疫作為，讓病毒沒有機會入侵，黑暗終究會過去，曙光即將來臨，恢復原本美好燦爛的生活，我們大家都正努力堅持著！

林姿妙呼籲大家，持續做好自我健康管理，載好口罩、勤洗手，嚴陣以待齊心阻斷疫病傳播，你我都是抗疫神隊友，非常時期請大家多多配合，辛苦了，加油！

林姿妙最後信心喊話，「齊心抗疫，臺灣加油、宜蘭加油！」