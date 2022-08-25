不少人因受到高薪利誘到柬埔寨工作，竟慘遭控制、當血牛，甚至傳出被活摘器官販賣，雖然陸續已有不少人在前往中途被攔截回台，或是遭營救回台灣，但有男子提到自己的姊姊6月份前往柬埔寨，將近3個月的時間，還未有姊姊的消息，且透過定位APP發現，定位點停在「巴韋市」未更新，且姊姊目前是失聯狀況。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示有個年紀差很多的姊姊，由於逢年過節回家才會見面，平時處於不太聯絡的狀況，日前他接到媽媽來電，警察有到家中關心姊姊的狀況，他表示「若是有出國紀錄警察就會到府關切」。

其實他在6月初時，就從定位APP發現姊姊從台灣飛往柬埔寨，由於那段期間還未有新聞報導柬埔寨情況，看著姊姊的定位到處移動，還認為姊姊很會安排，疫情後就出國去玩，如今，已經將近3個月，姊姊還沒回台灣，而且也「完全失聯」，才發現事態的嚴重性，再看著姊姊的定位都沒有更新過，完全不知道該怎麼找人。

他見姊姊的定位在柬埔寨已經將近3個月未更新，網幫忙查定位地點嘆「要有心理準備」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「保佑在那邊沒事、平安」、「確實要好好擔心你姐了」、「姐姐會不會也是給假面閨蜜騙了」、「希望平安回來」、「你可以洗腦自己她業績做的很不錯所以總有一天會回來的」、「終於知道疫情後為什麼詐騙簡訊那麼多了，原來很多人都被騙去」。

另外也有網友幫忙搜尋定位的地點，發現是「巴韋市」，查了新聞驚覺是詐騙聚集熱點，另外還有網友夠過google看了影像，發現原PO姊姊定位的地點很像「集中營」，而且明顯看到外圍有較高的圍牆，要原PO要有心理準備。