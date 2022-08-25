總統蔡英文今(25)日晚間先後到新北市板橋、三重為民進黨新北市長參選人林佳龍站台造勢，她今晚與林佳龍以及在地民進黨議員、議員參選人前往三重義天宮參拜，展現綠營大團結的氣勢，蔡英文不僅強調林佳龍是自己為新北市「千挑百選」，才選出的最佳市長參選人，林佳龍也提出「社福大貼心」的五項社福政策，並說要自己當選才算數，「不然他不是市長也做不了」。

蔡英文表示，自己千挑百選，才為新北市選出「最強棒」的林佳龍來參選新北市長，他也當過國安會諮委、新聞局長、立委、台中市長及交通部長，歷練很深也很有魄力，當交通部長時肯做決策，也願意去協調，也知道怎麼執行政策，「林佳龍若當上市長肯定也是如此」。

蔡英文指出，自己是新北市民，在新北市也參加了4次選舉，1次是2010年的新北市長選舉，3次是總統選舉，每次都是三重的得票率最高；她也提到，因為當選後不久遇到疫情的緣故，所以沒有機會能跟大家碰面，今天也著這次的機會，來向三重的鄉親謝票，感謝大家讓自己在2020年再次連任。

蔡英文說，再次感謝大家讓疫情獲得控制，讓台灣的經濟得以持續的發展、成長，國家收入增加，才能提出更多照顧人民的政策，從育兒、公托、前瞻基礎建設、到長照，「2016年國家長照預算是50億元，今年已經超過600億」。

她說，下個階段要投入24小時住宿型長照機構，讓晚輩方便探視、照顧長輩，但是中央政府的預算，地方也要有能力執行，「才能感受到國家政策對人民的照顧」，因此他推薦林佳龍來做新北市長，拜託鄉親一定要幫林佳龍拉票。

林佳龍這次也則提出「社福大貼心」的5項社福政策，分別為補助65以上的老人免費裝假牙、成立年輕人成家基金，每對新人補助10萬元、提供女性凍卵補助，每人一次補助3萬元，以及每年5000元的保存費、擴大敬老愛心卡的480點的使用範圍，可到國民運動中心使用，年底也能坐火車，最後是增加公托據點，根據他的估算，新北可以再增加150班、2400名小孩。