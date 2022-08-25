民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲案，最終結果為碩士學位遭「雙殺」，成為台灣史上第一人，對此作家顏擇雅語出驚人，稱台大與中華大學有詐欺嫌疑，應該退還林智堅學費，余正煌委任律師對此則表示「荒謬離譜，嘆為觀止」。

顏擇雅稱校方應賠償林智堅時間損失，因為不論是上課或者通勤時間，算起來都當相當昂貴，且認為學校有詐騙嫌疑，「每個學校都騙報考新生說畢業很簡單，過幾年又以維護校譽取消畢業證書，不是更像學店？」

顏擇雅更稱林拿到學位是因為校方沒搞清楚畢業標準，自己理虧，應該開先例退學費給林智堅，對教育系統是很棒的事。

顏擇雅言論引發外界砲轟，余正煌委任律師吳俊達也在臉書PO文反擊，表示顏擇雅論述邏輯荒謬離譜，讓人嘆為觀止，他反問「台大以及中華大學有同意林智堅可以抄襲論文嗎」，吳俊達問，有哪所學校或哪位指導教授，會直接明示跟學生說「錢給我們就給你碩士學位」或「碩論抄襲就可以畢業」，直指顏擇雅簡直胡說八道。

網友也在底下留言：「親子教育專家這種邏輯讓人擔憂」、「只能說過去都看起來挺正常的人，也會因為立場而改變了自己的智商」、「顛倒是非到我都懷疑到底是不是在反串了」、「學校沒求償就不錯了，還敢要退學費」、「換顏色就換腦袋，奇文共賞」。