韓國辣模申才恩(신재은)擁有甜美臉蛋與E罩杯火辣身材，曾拍過知名咖啡品牌，並代言手遊，而這樣的她早已是人妻，但結婚毫不影響她的人氣，申才恩的IG有著破270萬追蹤數，她也沒有因為結婚而尺度變得保守，繼續大方曬性感照，近日她分享性感床照，衣服上全是洞，讓網友看到流口水。

南韓辣模申才恩擁有纖腰、巨乳火辣身材，連台灣網友們都知道她，給了她「真人版娜美」封號，而申才恩早在2019年就結婚成為人妻，但沒因為這個身分而放棄寫真工作，同時更積極經營社群，平常IG上的照片就已非常火辣，引人遐想，不料疑似因為尺度太大遭到檢舉，申才恩原本的IG帳號遭到強制停用，她只好另外重開帳號，讓許多粉絲重新追蹤，雖然粉絲數掉了不少，但照片的火辣程度仍不受影響。

申才恩日前發出一張性感床照，照片中她坐在床上，烏黑長髮隨意紮起，有種凌亂的美感，側臉望向鏡頭，表情迷濛引人遐想，她身上是一件白色蕾絲網洞裝，胸口幾乎是中空狀態，可以清楚看見傲人巨乳，胸前蕾絲勉強遮住兩點，她用一隻手巧妙遮住神秘三角洲部位，尺度相當大。

照片發出後立刻吸引1.4萬人湧入按讚，紛紛熱情直呼「太兇猛了」、「好性感」、「妳是真正的女神」、「美到不可思議」、「尺度越來越大」、「太美了」。