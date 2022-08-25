台灣自我培養的新創團隊，持續獲得早期投資的資金注入，台經院FINDIT團隊預判，應不受疫情衝擊。FINDIT早期投資資訊平台統計，2015年到2022Q1呈現持續成長，流入台灣早期投資的總金額83.49億美元、計有2,372筆交易，2021年單年投資金額23.4億美元，創歷史新高，2022Q1成長動能不減，出現6.1億美元的單季高點，推估2022年整體交易會突破30億美元。

「2022台灣早期投資系列活動」之一的趨勢發布會，由台灣經濟研究院研究六所副所長范秉航發表FINDIT團隊對台灣新創獲投的長期研究成果。范秉航指出，近兩年台灣早期投資市場的交易件數反覆下降、交易資金卻變大了，平均每筆交易金額增加，顯示大量資本集中在少數項目上，例如電動車類別的GOGORO。

就投資人的類別來看，范秉航分析，以企業/企業創投（CVC）為多，每10件交易案就有6件為的金主與此有關，此項數據亦遠高於國外市場。由於企業投資者掌握市場趨勢，投資新創的產業別，2021年集中在健康科技、能源領域，皆與疫情、碳排的最新國際趨勢緊密相關。

創投是未公開市場的重要產業投資資金來源，范秉航指出，2021年每10件早期投資交易案中，有4件是來自創投基金，甚至有傳統基金近兩年另外成立創投天使基金，專門用於早期新創項目的投資，產業類別亦以健康科技、2B服務，電子科技，媒體娛樂為主，新技術的區塊鏈亦排名第五。

至於國發基金，以單一基金在近7年累計投資早期新創事業高達9.6億美元，平均每筆交易金額265萬美元，亦是台灣早期投資市場的活躍法人。國家發展基金創業天使投資方案代管窗口創投公會副秘書長丁心雅表示，此方案項下已投資超過200家的早期新創團隊，投資金額逾台幣28億元，吸引民間參與投資逾65億元，可說是早期新創的「第一桶金」，若天使投資機構搭配，更能讓台灣新創團隊練就競爭力，打國際盃。