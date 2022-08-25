明（26）日晚間鬼門關，在準備告別農曆七月前夕，府城普濟殿威靈王池府千歲指示，生肖屬兔、豬的民眾在明晚9點過後不要在外逗留，引起信眾分享轉告，避免被煞到。

府城普濟殿今晚在臉書粉專發文，轉告池府千歲指示，提醒生肖屬「兔」、「豬」的善信大德，明晚晚上9點過後，盡量不要再外逗留。

貼文引起信眾轉發致謝，「感謝池王爺提醒」、「收到～謝謝王爺」、「感謝池王爺，明天晚上十一點要關門了。請各位小心」、「剛好屬兔，明天下班我會早點回家，感謝王爺提醒」，也有人無奈留言，「屬兔，不過大夜班」、「我21:00才下班」。

「普濟殿」創建於明永曆二十二年（西元1668年），初建時原為木造觀音佛寺，取「慈航普渡眾生」之意，故命名「普濟寺」，主神為觀音佛祖，為坐南朝北之單殿式建築。

明末台南府城門禁甚嚴，普濟寺因位於府城大西門外側，當時兼有「會館」性質，時常有商賈旅人因為錯失進城時間寄宿寺內。有一同安人渡海來台，借住僧舍，旅人隨身奉有池府千歲神像一尊，因故留祀於寺內，池王爺入祀後，因神明威靈顯赫而香火日盛、信眾漸多，遂逐漸成為寺廟主神，使「普濟寺」改稱為「普濟廟」。

清初時由當地郊商鳩資擴建，成為台南市內第一座王爺廟，明寧靖王朱術桂常駕此廟遊賞，故而賜名為「普濟殿」之名，由於感受到池府王爺的靈感，特敕封為「威靈王」，普濟殿池府千歲成為台灣唯一受封池府千歲，故為「首台威靈王祖廟」。

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