傳出民進黨前立委鄭寶清考慮脫黨參選桃園市長，甚至可能跟白色力量合作，一旦成真，勢必衝擊民進黨桃園市長選情。民進黨前立委陳昭南則驚人預測，桃園市長選戰打到最後，可能會出現棄保效應，應該是棄鄭運鵬保鄭寶清。

鄭寶清預計27日出席中壢海豐餐廳一場粉絲見面會，外傳當天會公開宣布脫黨參選桃園市長。陳昭南接受香港媒體《中評社》專訪時認為，鄭寶清要展現參選決心，不用怕桃園市長鄭文燦加上立委鄭運鵬，因為民進黨很多人討厭鄭運鵬。選戰打到最後，即便出現棄保效應，應該是棄鄭運鵬保鄭寶清。

陳昭南表示，外傳民眾黨桃園市長參選人賴香伶與鄭寶清私下談合作，他認為，鄭寶清跟民眾黨合作也不好，因為民進黨有人討厭台北市長柯文哲，原本要支持鄭寶清的人會跑掉。

陳昭南預測，桃園市長若選贏，總統蔡英文會讓鄭文燦自己挑位子。問題是桃園若敗選，鄭文燦、蔡英文恐雙雙跛腳。尤其蔡英文先前下令全黨挺民進黨前桃園市長參選人林智堅，激怒綠營。一旦年底丟掉桃園，就準備看誰來接黨主席。

陳昭南認為，2022縣市長選舉，當然是2024的前哨戰。為何找前副總統陳建仁加入民進黨？絕對不是表象所看到的。陳建仁的光環不可能蓋過鄭文燦，但是還有一個人可以，現在也開始操兵，但是目前不能公開。若鄭文燦年底選後跛腳，陳建仁還可以讓人期待嗎？基層想法跟檯面所看，不會是一樣，基層變化可說超乎外界想像。