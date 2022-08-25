螺絲有多鬆？台南凶殺案造成2警殉職震驚社會，犯嫌林信吾是明德外役監「逾假未歸」的逃犯，外役監是否管理鬆散引發社會討論。媒體人朱凱翔指出明德外役監2020年曾辦環山路跑活動，當時典獄長杜聰典打趣地叮嚀「記得跑回來」，當時現場一片歡笑，但網友看到這則舊聞除了訕笑外，也一邊為台南2名殉職員警感到不值。

朱凱翔今(25日)在臉書粉專「不演了新聞台」發圖文寫道：舊聞，2020年11月。之前發生收容人逃獄事件的台南山上區明德外役監，今天舉辦環山路跑活動，推廣健康休閒，上百名「同學」參加，典獄長杜聰典鳴槍時，還打趣地叮嚀「記得跑回來」，引來一陣歡笑聲。

明德外役監設有壘球場，提供收容人進行壘球活動，並不定期舉行比賽。（圖／翻攝明德外役監臉書粉專）

台北市議員徐巧芯留言：「沒回來算你逾期未歸，也不會以逃獄論處，安心跑！」，網友看了表示：「不是逃獄，只是逾期未歸」、「外役監就是特權監獄，管理鬆散應該關閉，將監獄擴增改建，做整體環境提升比較公平」、「沒回來，就當做你跑比較慢。但真沒回來，監獄管理人員最好皮繃緊點，再有類似事情發生，立法院長和內政部長可能會要你們負責！」、「肉麻當有趣！有這種典獄長」、「聰典，你有兩個同仁再也回不來了」。

法務部矯正署明德外役監獄曾舉辦環山路跑活動。（取自法務部矯正署明德外役監獄臉書）

法務部矯正署明德外役監獄曾舉辦環山路跑活動。（取自法務部矯正署明德外役監獄臉書）

還有人說，「傳說中，多年前，台北某處的憲兵看守所，在運動時間放人犯出來打棒球，還讓人犯守外野。有一位監獄士把球打出圍牆外，還要人犯翻牆出去撿球⋯然後，人犯跑了，那位監獄士就進去牢裡蹲了。這個故事不確定是不是真的，還是拿來恐嚇我們這些小兵的」、「真是讓人驚呆了，外役監的福利比百大企業的還好，還有路跑？我以為可以回家探親已夠瞠目結舌了，那...該不會還有舉辦員工國外旅遊的吧？」。