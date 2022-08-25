隨大眾日常生活邁入「疫情共存」新常態，內需消費逐漸復甦，北富銀8月整體刷卡簽帳金額較去年同期成長近2成，其中量販超市刷卡簽帳金額成長24％，顯示日常消費需求回穩，加上中秋檔期、百貨周年慶接連到來，北富銀預估，下半年信用卡刷卡量仍有機會續創雙位數成長。

搶搭中秋商機，北富銀也因應不同客群需求推出多重刷卡優惠活動，用最實在的回饋陪伴民眾歡度佳節；北富銀今年與全聯福利中心合作，8月19日至9月29日期間刷富邦卡或PX Pay綁定富邦卡消費／儲值，每週五單筆消費滿新台幣1000元以上即限量贈送200點全聯福利點，相當於新台幣20元；9月9日至10日中秋連假期間於全聯PX Pay綁定富邦卡消費，單筆消費滿新台幣1500元以上即限量贈送750點全聯福利點，相當於75元，回饋率高達5％。

此外，北富銀針對中秋送禮及購物需求推出刷卡優惠活動。即日起至9月底，每週三於Pinkoi刷J卡享最高13％回饋；使用J卡於LINE禮物消費，指定品牌天天享最高20％刷卡金回饋。前述兩活動皆有名額限制且需登錄。

對於中秋連假出遊有交通需求者，即日起至9月底，刷Open Possible聯名卡都可享有全台不限品牌加油站、台灣大車隊、yoxi最高5.5％現金回饋。即日起至9月4日前完成活動登錄，Open Possible聯名卡卡友可享「最i新機」專屬禮遇，有機會「搶先預約」台灣大哥大9月指定熱門新機。

百貨周年慶將至，北富銀也提供豐富的刷卡回饋優惠，即日起至9月底前，全台指定百貨刷富邦信用卡，分期6期（含）以上且累積滿額並完成登錄，限量最高送1600元刷卡金；9月8日至10月10日在廣三SOGO週年慶活動期間，使用富邦信用卡單日單店刷卡消費滿額最高送4300元廣三SOGO禮券；9月29日至10月17日於台茂購物中心週年慶活動期間，單日單店刷卡消費滿額最高送4400元台茂商品券。