富邦悍將25日以2比4遭味全龍逆轉，洋投羅力在台登板倒數第2場繳出7局僅失1分好投，無奈牛棚沒能守成，讓他到手的生涯第102勝飛走，被問到引退賽9月2日那天會不會想要拚完投？他笑著說：「可以的話當然會想，我可能會拖著手下場，但我絕對會是毫無保留。」

羅力在上週突然拋出引退震撼彈震驚了台灣棒球界，球團也在他引退記者會上公布他在台剩餘登板日期，今天投完後就是9月2日的引退賽，賽後球團也將為他舉辦引退儀式。

今天面對龍隊，羅力前5局表現虎虎生風，僅讓龍隊因2次保送上壘，直到6局上2出局後才被張祐銘敲出三壘安打，「無安打」比賽破功，且連續被敲3支安打失掉1分。

總計羅力此役用95球投7局，飆出9次三振、被敲4支安打、投出2保送，失1分，7局下代打高國麟敲出超前陽春炮，羅力一度成為勝投候選人，可惜牛棚「放火」，也讓他生涯第102勝、本季第5勝飛走。

雖然勝場數無法再往上加，但羅力仍繳出一場優質先發，「主要是賽前跟（戴）培峰擬定很好的比賽計畫，幾乎有照著計劃走，雖然有遇到些狀況但也很快調整回來，整體來說是場不錯的比賽。」

富邦此役雖敲出雙位數安打，卻總是欠缺臨門一腳，賽後羅力仍誇讚隊友：「鋼龍是名很好的投手，因此讓我們的打擊有些掙扎，但我們守備也表現得很棒，幫我守下很多分數。」他認為此役有許多表現很好的地方，希望可以保留下來、延續到下一場，「看能不能延續氣勢，朝好的方向前進。」

離台倒數第2場比賽吸引5013名球迷進場幫羅力加油，也讓他十分開心，賽後他也上到觀眾席與球迷同樂，「看到這麼多人來幫我加油，讓我有些起雞皮疙瘩，現在我就是享受每一天在球場的日子。」

從宣布引退起，外界就有聲音猜測他會不會明年復出？羅力肯定的給出否定答案，「我沒有考慮再投，就是退休了。剩下時間就是全力以赴。」他強調，現階段有比起棒球更重要的事情。

「我也是丈夫、爸爸，這很重要，因為我的孩子一天天長大，我必須要花時間陪伴他們。」最後羅力打趣的說：「除非中職搬到亞利桑那的話，我會考慮再投。」

富邦悍將高國麟代打敲出陽春全壘打。（杜宜諳攝）