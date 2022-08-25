市場需求減弱衝擊核心遊戲部門，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季（5至7月）業績疲弱，本季財測亦令市場失望，同時示警遊戲業務營收可能持續下滑，拖累股價大跌。輝達24日預期本季（8至10月）營收年減17％，降至59億美元，遜於FactSet調查分析師意見預期的69億美元，也遠遠低於輝達在兩周前發布營收預警之前，市場預估的84億美元。

輝達上季營收年增3％至67億美元。該公司在8月初示警遊戲業務需求降溫，將營收預測由81億美元下修至67億美元，故財報數據與預期相符。

輝達執行長黃仁勳透過聲明稿表示，「公司在充滿挑戰的總體環境下處於供應鏈過渡期」，強調輝達將努力走過難關。

消費者因應高通膨和央行連續升息而削減支出，輝達是受創最深的晶片廠之一。輝達約三分之一的營收來自遊戲業務，渴求繪圖晶片效能的買家，購買決定受到消費能力影響。

就部門別來看，遊戲晶片部門營收年減33％，降至20.4億美元。今年加密幣價格崩跌，礦工挖礦變得無利可圖，亦打擊輝達的繪圖晶片業務。

輝達財務長克里斯（Colette Kress）表示，全球面臨宏觀經濟逆風，使得消費者對輝達的遊戲晶片需求頓時減弱。輝達將調整晶片售價，以因應充滿挑戰的市場環境，預料市場挑戰會延續至本季。

上季資料中心部門營收年增61％，達38.1億美元，但仍低於輝達最初預期。克里斯表示，供應鏈中斷抑制資料中心部門成長。

至於車用晶片需求依然維持穩健，上季車用晶片部門營收年增45％，至2.2億美元 。

輝達預期本季資料中心與車用晶片營收將優於上季，但遊戲晶片營收可能持續走疲。