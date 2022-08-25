近來許多祭祀用牲禮會用造型麵包或果凍代替，但有1名網友發現某款「魷魚造型麵包」因為魷魚的頭部較寬大，外觀竟看似「姐夫」，讓網友笑說「這什麼動物造型啦，我就問」；其他網友說「魷魚形狀的姐夫」、「那個頭看起來就很有親切感啊」、「不要亂塞，受潮變軟拿不出來」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張照片，只見1個紅色塑膠盤子上擺了1個造型麵包，通常是用於中元普渡、神明祭祀時作為供品，用麵包替代真的牲禮，而該造型麵包上還標示著「動物麵包系列」，但麵包外觀卻十分相似「男性生殖器」讓原PO傻眼發文說「這什麼動物造型啦，我就問」，還標註文字「羞羞的」、「令人遐想」。

1名網友發現某款「魷魚造型麵包」因為魷魚的頭部較寬大，外觀竟看似「姐夫」，讓網友笑說「這什麼動物造型啦，我就問」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友紛紛留言「神明公媽好開心」、「姐夫造型麵包」、「想太多了，不是烏賊嗎」、「前面可以一口咬下嗎」、「不要有大膽的想法」、「素食中卷！正澎湖進口」、「魷魚形狀的姐夫」、「那個頭看起來就很有親切感啊」、「這是代替牲禮的吧，要確定不會被阿嬤收藏」、「不要亂塞，受潮變軟拿不出來」、「好邪惡的樣子」、「好壯的姐夫」、「有毛的假陽具」。

據悉祭祀用牲禮分為三牲和五牲，三牲是魚（可用魷魚替代）、雞、豬，五牲則是魚（可用魷魚替代）、雞、豬、鴨、螃蟹；祭拜神明時牲禮通常不會煮熟，代表和神明的關係半生熟，但祭祀祖先時就會將牲禮煮熟，表示和自家祖先非常熟絡。但近代許多人提倡不殺生觀念，因此出現了豆製、麵粉製的牲禮，也因為家庭成員變少，牲禮處理也成了麻煩，因此用麵粉、花生糖、壽麵、沙琪瑪等各式材料製成的牲禮應運而生。