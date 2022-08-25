生活就是需要「有趣的人」！有名正妹因為看了IG影片，發現有國外女生將比基尼內褲當作泳衣穿，便突發奇想，也拿了自己的內褲來試試，一試竟然驚為天人，她表示自己只有A罩杯，但是用這樣的穿法，再把胸部「撈一撈」，竟然可以擠出溝來，也PO文分享給喜愛嘗鮮的女生。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示在IG影片上發現國外有女生突發奇想，用比基尼內褲當成泳衣穿，她心想這樣的尺度也太大了，也佩服想出這種穿法的人，不過，由於她沒有可以配色的泳衣內褲，竟把內褲拿來嘗試。

A罩杯的正妹因為看了網錄影片，突發奇想將「內褲當泳衣穿」，一嘗試竟驚為天人「擠出了溝」。（翻攝自Dcard）

她表示自己158公分、43公斤，胸部只有A罩杯，因為胸部小的關係，穿內衣時中間的胸口「有點鬆」，但是她用內褲充當泳衣試穿，再把「胸部撈一撈」居然出現事業線，讓她直呼「平時穿內衣都不見溝」，不過她也表示自己不敢以這樣的穿著出門，但可以提供給喜愛嘗鮮的女生多多嘗試。

文章一出，網友紛紛留言表示「看起來還滿像真的比基尼上身」、「好好看！但感覺要再貼個胸貼」、「這個有夠厲害的」、「身為A的我已經開始找內褲了」、「請問是哪一種內褲，開高衩的嗎？還是一般正常的內褲」、「完全看不出來是兩條內褲，太自然了」、「生活就是需要這種有趣的人」。