台南市政府警察局2名員警凃明誠、曹瑞傑，執勤時遭明德外役監逃犯林信吾殺害，留給2個家庭無限的傷痛，凃明誠的姐姐更在鏡頭前割掌、飆罵廢死團體，令人鼻酸；美女主播高毓璘看完這一幕也哭了，流淚表達立場：「支持死刑」。

立法院長游錫堃今（25日）前往台南市立殯儀館慰問家屬，凃明誠的姐姐當著他的面飆罵：「法務部長、警政署長你們所作所為，每一步都在踐踏每一個受害遺屬的心，你們知道嗎？你們所做所為抹滅了每一個基層執法人員的力量力氣，請你們動起來好不好，請你們不要再講輕飄飄的官場文章」。

【全程字幕】當游錫堃的面！凃明誠姐痛批廢死團體 哭吼「都滾去18層地獄」 @中時新聞網

接著，凃明誠的姐姐也點名明德外役監的典獄長杜聰典欺上瞞下，「就因為你是政務官，就為了你的你寶貴的仕途，如果不是因為這樣，明誠和瑞傑會這樣慘死在荒郊野外嗎？你知恥嗎？」最後，她罵廢死團體：「去你X，都給我滾去18層地獄。」

凃明誠的姐姐痛訴政府的影片曝光後，不只網友跟著難過，主播高毓璘也看到哭，在新聞連結下方留言：「看哭了...真的很難過....支持死刑，殺人償命天經地義」；主持人李明璇也表示：「看到哭了…心好痛…可是，可不可以麻煩游錫堃別說話了，家屬已經講得很清楚！她講的就是所有受害遺屬的心聲！」