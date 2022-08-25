民進黨前桃園市長參選人林智堅因碩士論文抄襲案，被台大、中華大學接連碩士學位。中天新聞針對「林智堅『碩士論文雙殺』，台大、中華大學都認定他抄襲，15天內被撤銷2學位，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「太震驚了，可以申請金氏世界紀錄」。其中有年輕人對此不禁直言，「抄襲原本就不對的呀，所以『活該』呀！」

中天新聞《張雅婷辣晚報》25日派出記者辮子妹針對「林智堅『碩士論文雙殺』，台大、中華大學都認定他抄襲，15天內被撤銷2學位，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.不意外！本來就抄襲，他死不任錯而已！

2.超驚人！應該可以申請金氏世界紀錄吧！

3.太強了「綠保堅尼」！史上最會抄的男子！

4.挺智堅！一定是台大、中華想抹黑林智堅！

5.他哪位？！林智堅是誰，我不認識他？

年輕人紛紛表示，「有點驚人吧！一個市長就是接連被撤銷2個學位」、「抄襲原本就不對的呀，所以活該呀」、「就很衰呀，就只是弄個政治而已，然後碩士就沒了，就變成回到學士學位。還沒選，就退選，蠻衰的。」

還有一名女子直言，「可能隱藏得不夠好，要抄襲被雙殺，不是要隱藏好一點，才不會被發現嗎？」還有一位伯伯認為，「學位根本就是做假」。