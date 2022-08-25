用行動負責！日本前首相安倍晉三7月遭槍擊身亡，外界質疑警方在維安工作方面有所疏失，就在這起槍擊案調查報告公布的今天，59歲的警察廳長官中村格宣布請辭，預料26日內閣會議上將獲准。PTT鄉民不禁想到老是把「我負責」掛在嘴上的台灣政客，狂刷：「反觀」、「反觀我們家那個說要負責的」、「照台灣的做法，之後要選東京都知事了」。

根據日本《讀賣新聞》報導，中村格在記者會上說，今天已向國家公安委員會提出辭呈。外界有看法認為安倍遭槍擊身亡是因為警方維安疏失，因此，中村格可說是事實上的引咎辭職。中村格在安倍遇刺後的7月12日記者會，談到警察當局無法防範事件於未然時曾說，「身為警察廳長官的責任十分重大」。

中村格畢業於東京大學法學部，1986年進入警察廳服務，曾在千葉縣警察局及東京都警視廳擔任搜查二課課長等職，長期在刑事單位服務。他2009年到2015年曾在民主黨政府與自民黨政府擔任官房長官秘書官，之後歷任警視廳刑事部長及警察廳次長等職，並從2021年9月起就任警察廳長官。

PTT鄉民表示：「一樣發生大事，台灣喪事喜辦進行中：1.署長英明，2.來來來，要拍到署長，3.讓開讓開，讓署長過」、「反觀」、「不會有歡送會吧」、「台灣的話就是升官了」、「反觀台灣下台還會辦歡送會」、「反觀台灣，還在搶鏡頭」、「反觀某些人還可以高升，真噁心」、「反觀，一個重新定義逃獄，一個擺拍」、「照台灣的做法，之後要選東京都知事了」、「台灣真的超扯，這風氣到底是誰帶起來的？」。

還有人酸「怎麼沒有廳長跟被抓嫌犯的合照」、「台灣人這麼愛日本，怎麼官員都沒日本精神？」、「台灣會有笑開懷的歡送會」、「反觀我們家那個說要負責的」、「反觀台灣我負責了」、「反觀大膽用槍」、「台灣警政署長、法務部長：ZZzzzz」、「反觀矯正署長、內政部長、警政署長」、「反觀不下台才能負責」、「來台灣看一看那些當官的，臉皮一個比一個還要厚，人死越多官當的越大...」、「晚了就沒意思了」。