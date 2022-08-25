增加資金運用彈性，今日金管會鬆綁兩個規定，一是鬆綁券商分戶帳（虛擬帳號）運用規則；二是把銀行經營全委業務標準提高，此後1500萬元以下資產帳戶不必受限。

券商同業公會希望能放寬分戶帳款項資金之運用，以提高資金收益，金管會開放證券商客戶分戶帳款項得運用於購買我國政府債券、國庫券，或將該專戶留存之客戶分戶帳款項定期存款超過新臺幣10億元部分，以定期存款方式轉存其他銀行，及明定有關分戶帳資金運用之額度與流動性控管、資訊申報及內部控管機制等配套措施。最快十月上路。

專家解釋，此措施可拓展券商業務內容，即投資人開一個證券戶，就可以買債券、國庫券，且使用虛擬帳戶、不必經過銀行帳戶，提升投資人資金運用隱私。

同時，金管會預告修正「投信顧經營全委業務」，將強制信託業申請兼營全權委託投資業務門檻由1000萬元調升至1500萬元，法規預告60天，最快今年底前上路。未來銀行受託管理資產1500萬元以下客戶時，不須適用證券投資信託顧問法，除了讓銀行法遵成本降低，還能夠擴大信託業務、增加客戶財產運用規劃彈性。