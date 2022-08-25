2018年九合一選舉，國民黨贏得多個縣市執政權，民進黨慘敗。台灣民意基金會董事長盈隆表示，總統蔡英文中央執政團隊彷彿闖入地雷陣，已連帶嚴重衝擊民進黨2022地方選情。當全國民眾注意力都被中央吸引，黨籍候選人再怎麼努力跑都沒用，2022年可能會重演2018年全國性因素決定地方選舉結果的歷史嗎？

游盈隆25日在臉書貼文表示，民進黨從7月初起，怪事壞事接踵而來。林智堅涉嫌碩士論文抄襲、台灣人柬埔寨遇騙案、台南殺警案等這一連串事件的爆發，讓蔡英文領導的執政團隊彷彿闖入地雷陣，爆炸聲此起彼落，危機四伏，已連帶嚴重衝擊民進黨2022地方選情。

游盈隆接著表示，當全國民眾注意力都被中央吸引，黨籍六都市長、16縣市長、市議員、縣議員、鄉鎮市長等地方候選人包括，再怎麼跑、再怎麼努力，都沒用。難道2022會重演2018年全國性因素決定地方選舉結果的歷史嗎？

游盈隆指出，蔡英文接下來要如何率眾走出地雷陣？蔡英文的「唯意志論」、「不論是非的唯團結論」還行的通嗎？還走的下去嗎？大家都在看。