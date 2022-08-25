由《重金搖滾雙面人》原著作者同名漫畫改編的瘋狂動作喜劇《末日救世主》，除了由伊藤英明領銜主演，更請來演出過《篤姬》、《義經》等大河劇的小澤征悅，以及有「最強綠葉」之稱的資深男星古田新太，共同演繹爆笑師徒。

小澤征悅飾演男主角的師兄「英雄」，也是末日戰士當中最強大的戰士。因為末日最後沒有降臨，讓無用武之地的他，流浪到現代東京，體驗愛情、友情、衝突、派對、嫉妒與遲來的青春。只見他穿著露肚裝、白短褲，頂著如掃帚般的爆炸頭來到這裡，竟因為身無分文而在路邊吃草充飢，模樣十分逗趣。

對於有機會接演這部瘋狂喜劇，他也笑稱：「本片從原著、劇本、角色、服裝都非常獨特有個性，至少在我的演員生涯中，從來沒有扮演過如此獨特的角色。雖然角色特異，但所有演員都很認真在演，很認真在做愚蠢的事情。」他並進一步指出：「我從來沒有看過這樣的電影，尤其看肌肉男做傻事的樣子，總是非常好笑，希望大家到電影院欣賞，抒解壓力。」

這群末日戰士們，訓練有素的身材也是一大看點，小澤透露：「在開拍前8個月，我開始控制碳水化合物的攝取，將體脂降到10％，並進行肌肉訓練。」雖然積極鍛鍊，但他在試裝的那一刻才驚覺：「我以為會露肌肉，但當我去試裝時，看到道具服，原來腹肌可以是假的。當下我在心中吶喊，早知如此為什麼要訓練！尤其要練成那種腹肌，也需要大概3年的時間吧，我想我應該也做不到。我想我被騙了啦！」雖然當下十分傻眼，不過他對準備角色的用心也是有目共睹，許多觀眾都力讚他的演出。

除了小澤征悅有所怨言，古田新太也在《末日救世主》演繹篤信末日預言，為了阻擋末日而訓練子弟兵們的「師父」一角，以絕妙的王道感及瞎鬧感讓人印象深刻。由於角色愛好女色，他也「入戲太深」地抱怨：「拍攝現場只有小孩跟大叔，一個女生都沒有！」不僅如此，除了小澤征悅應導演要求要蓄鬍，古田也必須在片中佩戴假髮並黏貼假鬍鬚，卻因為黏著劑讓他的皮膚頻頻發癢，實在苦不堪言。不過他在片中跟小澤的爆笑師徒情，也將成為一大看點，請務必把握大銀幕觀賞機會。

《末日救世主》將在9月2日在台上映。