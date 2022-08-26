國民黨28日召開全代會，去年度收支決算也出爐，全年全黨總收入近16億9433萬元，支出則為16億1986萬元。但扣除中投、欣裕台公司股利與黨產會介入管制部分，實際收入近5億170萬，支出近4億8486萬元，結餘約1684萬元。

國民黨行管會分析，扣除2020年度1億6566萬元總統選票補助與限制性資產遭拍售所得下，去年全黨實質收入較2020年增近5424萬元，其中常年黨費增2090萬元、特別黨費與政治獻金增2088萬元，主因是同舟計畫、落實募款責任額與主席對外募款等成果。

與2020年比，2021年實際支出雖也增701萬元，但畢竟去年有公投宣傳專案需經費支出，整體財務狀況還能年結餘1684萬餘元，仍較2020年負債3038萬元，行管會認為，財務狀況已大幅改善，今年2月還還前秘書長李乾龍2000萬借款。

至於前主席江啟臣推動的所減辦公廳舍承租規模，去年也為國民黨撙節1688萬元租金費用支出。

行管會統計，國民黨去年度決算總收入近16億9433萬元，其中近11億9263萬元為中投、欣裕台股利、不動產標售收入，遭黨產會限制不能動支，實際收入仍近5億170萬。

國民黨去年度決算總支出為16億1986萬元，但其中約11億3500萬元也是受黨產會要求不得動支的中投、欣裕台股利與強制拍賣黨產損失，支出近4億8486萬元，其中約2億3600萬屬中央黨部支出，約2億4900萬元為地方黨部支出。

進一步分析，去年度國民黨中央黨部收入近3億7496萬元中，扣除償還貸款7500萬元與預付律師費逾3790萬元，實際可動用資金約3億3700萬元，不敷3億6000萬元資金需求，還需貸款3000萬元調度。

而去年國民黨地方黨部收入逾1億2674萬元，支出1億2591萬元，收支大抵打平。