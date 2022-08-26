卓越應能夠經得起時間的考驗，寶璣BREGUET在鐘錶工藝上深具代表性，陀飛輪更是精湛的發明，近250年來吸引貴族與成功人士收藏，讓品牌與成功者的形象不謀而合。

寶璣BREGUET為了紀念亞伯拉罕.路易.寶璣先生創造陀飛輪裝置，Tradition Quantième Rétrograde 7597和Tradition Tourbillon Waltz 7047腕錶相繼問世，引用subscription懷錶與觸摸式懷錶的元素設計，根據原有的美學再造，呈現出藍與灰呼應的優雅，橫跨懷錶到腕錶的時光軌跡，彰顯出跨時代的重生美學。

Tradition Quantième Rétrograde 7597擁有寶璣先生研創的「逆跳日期」功能，橫跨180度的日期框保有很強辨識度，同時不搶走錶面主次的美感，達到低調奢華的品味。機芯共有269個零件組成，耐磨、抗腐蝕且不受磁場影響。錶盤結構迷人，藍寶石水晶錶背則顯露金質擺陀，並與1780年perpétuelle懷錶的擺陀同款。

Tradition Quantième Rétrograde 7597擁有寶璣先生研創的「逆跳日期」功能，橫跨180度的日期部份保有很強辨識度。(圖/品牌提供)

承自Tradition Quantième Rétrograde 7597的意涵與美學，Tradition Tourbillon Waltz 7047更加運用藍色與岩石灰色彩融合出時代前衛。錶盤上的「巴黎釘紋」機刻雕花圖樣是寶璣BREGUET的標誌性元素，重複的紐索紋理在照耀下譜出浪漫的光影層次，搭配羅馬數字與指針匠心獨運。機芯共有542個零件，是手動上鍊鍍銠璣芯，設有倒置直線型槓桿擒縱裝置，利用矽質多特性完成矽質勾爪和矽質寶璣BREGUET游絲，防磨抗蝕且不受磁場影響。

寶璣BREGUET製造商由亞伯拉罕.路易.寶璣先生於法國創立，是最古老的鐘錶品牌之一，製作了世界第一款「自動機械錶」，也是首款腕錶的發明商，而「陀飛輪」裝置的推出是轉捩歷史的代表事件，在1801年6月26日完成專利。它極其複雜的概念十分考驗工匠技藝，機構以不斷旋轉的原理來超脫地心引力的束縛，使鐘錶不因重力出現誤差，達成極度精準的成果，是鐘錶極致的代表，也是人類對時間致敬的最高傑作。

在寶璣BREGUET推陳出新的過程，Tradition系列於2005年問世，從錶橋到防震系統、擺輪和齒輪大小都充滿向創辦人致敬的要素，結合傳統和現代風格，並以錶盤呈現所有機芯元件的設計來引人入勝。靈感取自寶璣先生的subscription懷錶與觸摸式懷錶，有強烈致敬要素。薪火相傳，從觸摸式設計到現代手法演繹的機械腕錶，利用午夜藍色鱷魚皮錶帶與鉑金三折疊式錶扣作搭配，發現傳統靈魂與時尚複合的美學，佐證寶璣BREGUET深諳傳統工藝底蘊，且隨時走在時代尖端。

Tradition Tourbillon Waltz 7047錶盤上的「巴黎釘紋」機刻雕花圖樣是寶璣BREGUET的標誌性元素。(圖/品牌提供)

寶璣BREGUET第160號在「越卓越越好，需要匯集當時所有已知的複雜制錶工藝」的背景下耗時44年誕生，也就是我們所知的瑪麗·安托瓦內特懷錶，現在收藏於伊斯蘭藝術博物館中，成為工藝家們心馳神往的瑰寶。綜觀歷史，還有不少貴族認同寶璣BREGUET的工藝，舉凡英國國王喬治三世、維多利亞女王、俄國沙皇亞歷山大一世與法國皇帝拿破崙一世都是擁有者，這份事實映射了寶璣BREGUET品牌價值，早已經與成功者的地位形影不離。

寶璣BREGUET Tradition系列擁有很強的象徵性，無論是Tradition Quantième Rétrograde 7597或Tradition Tourbillon Waltz 7047都帶有懷舊浪漫色彩，而當代的配色又透露出時尚的迷人之處。陀飛輪象徵不受重力的空間影響，又蘊含征服時間的超凡境界，在今天，寶璣BREGUET配戴者同樣與貴族駕馭了關鍵洪流，或自許為開拓者，與嶄新的時代並肩而行，那份精準的自律與追求，將會在明天寫下新的傳奇。