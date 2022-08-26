美國聯準會今年已經連續升息四次，造成美元強勢，美元指數一舉創下20年以來的新高，然而此舉卻重傷全球經濟，根據華爾街日報報導，新興市場為了捍衛自家貨幣，正在快速消耗美元等外幣儲備，而且速度創下2008年以來新高，這加劇了全球最脆弱經濟體出現違約浪潮的風險。

報導引述國際貨幣基金組織(IMF)數據指出，統計到今年6月，新興和發展中國家的外匯儲備減少3790億美元，另根據摩根大通數據，如果排除匯率波動的影響、以及握有大量外匯存底的國家包括大陸和波斯灣原油出口國等，新興市場消耗外幣儲備速度創下2008年以來新高，危機恐進一步蔓延。

報導舉例，斯里蘭卡5月發生126億美元海外債券違約事件，該國手上用來支付燃料等進口必需品的美元基本已消耗完畢。此外，奈及利亞也面臨外匯嚴重短缺困境，該國央行為保住美元儲備，甚至阻止外國航空業者匯出4.64億美元。經濟學家強調，包括巴基斯坦、埃及、土耳其和迦納等國家也都面臨類似的貨幣危機。

根據全球總體經濟數據庫CEIC的資料，捷克年初迄今已用掉15%外匯存底，匈牙利也下滑15%，匈牙利貨幣今年已對美元重貶近30%；此外，埃及外匯存底7月底來到240億美元，今年已縮減26%，僅能夠支付三個月的進口帳單。

報導提到，各國央行為了對抗強勢美元，不得不迅速消耗外匯存底，雖然規模較大的新興市場像是大陸、印度、巴西等，應該能靠龐大的外匯存底度過難關，但其他國家的儲備快要見底，這是一大警訊。