俄烏戰爭及後續制裁推升能源價格飆漲，對俄能源有著高依賴的歐洲更因此苦不堪言。芬蘭經濟部長林提拉（Mika Lintila）近期在一次採訪中透露，數十年來最具威脅的能源問題，已經使他家電費漲了4.6倍。

林提拉接受芬蘭媒體「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）採訪時表示，他目前需要支付每千瓦時49歐分的電費，對比此前8.7歐分的價格，大漲約463%。不過報導補充，林提拉使用的是電加熱器，是北歐國家和其他地區最昂貴的取暖方式。

「我們正在討論的是，在即將來臨的冬季，會增加數千歐元的支出」林提拉說，他當然能夠撐過去，以他的薪資支付電費綽綽有餘，但並不是所有芬蘭人都擁有他這樣的收入，甚至農村還有人靠著低收入的養老金過活，「這即便對中產階級家庭也是艱鉅挑戰」。

芬蘭政府下周將考慮透過針對性的措施，以協助在這場危機中影響最深的民眾，且由於俄羅斯不會供應高峰的需求，北歐國家家庭已經被通知要為冬季輪流停電做準備。