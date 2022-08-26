黃義婷2018年在雅加達巨港亞運摘下女子划船單人雙槳銀牌，然而相對於划船風氣鼎盛的歐美，參賽到底要運自己的船過去，還是在當地租，就是一大學問，黃義婷也摸索出了門道。

「在亞洲比賽就運自己的船過去，運輸成本相對低，當地租船風險高。」黃義婷說：「若在歐美比賽就在當地租船，先在台灣練同樣的型號，不用太多的適應，比賽就帶自己習慣的鞋墊過去，一放上船就是熟悉的感覺。」

黃義婷指出，歐美因為划船產業發達，有專屬船隊四處跑，選手一定用自己的船比賽。但去歐美比賽因為廠商競爭，租船倒也有品質保障，「至少都提供這2、3年內出廠的船，不會差太多，但在亞洲就沒辦法這樣。」

黃義婷在亞洲租船比賽有慘痛經驗，2017年泰國芭達雅亞錦賽因租的船型號錯誤，適應不及只獲第5名；而該年底的印尼亞洲盃，大會船隻採先到先得，但多是船齡偏高或量級不符的船隻，幸好黃義婷早有準備，在台灣先划同一款船型，才拿到銀牌。

去年首次運自己的愛艇Empacher X17參加奧運，除了距離近，先前東奧資格賽「受驚」也是原因。因為要租的型號、規格、等級、船齡都說好了，黃義婷到了東京竟拿到槳架壞掉重新補過的船，「我提早到下去划，一直覺得有問題，拆開來發現有壞過，到比賽前一天才換好船給我。」