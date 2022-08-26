俄烏硝煙持續，俄羅斯總統普丁上個月出訪德黑蘭會面伊朗最高領袖梅內伊（Ali Khamenei）及總統萊希（Ebrahim Raisi），旨在鞏固兩國關係，後者並就俄烏戰爭公開支持俄羅斯，但有消息披露，伊朗計畫待西方放寬制裁恢復核協議後，即尋求填補俄羅斯在歐洲的能源市占。

西方國家正討論恢復2015年伊朗核協議，意味著被制裁的伊朗原油有望重回國際市場。美媒援引熟知德黑蘭戰略知情人士透露，如果西方放寬對伊朗的制裁，在恢復核協議後，伊朗國家石油公司將尋求開拓希臘、義大利、西班牙和土耳其等地區客戶。

報導指稱，上述這些地中海國家先前都是向伊朗進口石油，沒有制裁前，歐洲每天自伊朗進口約60萬桶石油。然而，即便恢復原本的產量，也只能取代俄羅斯石油的一小部分。

知情人士表示，伊朗認為有望取代俄羅斯在歐洲的石油供應缺口，該國的重質油擁有與俄羅斯旗鑑產品烏拉爾原油相當的質量，能夠與伊拉克的巴士拉中質油一同作為替代品。他說，如果能夠重返能源市場，伊朗石油將以正常價格出售。

2015年，美、英、中、法、德、俄等六國與伊朗達成協議，以限制後者核發展為條件，同意撤銷對其能源制裁。但到了2018年，川普政府終止與伊朗核協議，並對其施以單方面制裁，如今市場預期有望恢復。

《商業內幕》報導，雖然能源市場沒有因為缺少伊朗原油供應而價格波動，但在俄烏戰爭後，西方各國相繼制裁能源巨頭俄羅斯，時空背景不同下，伊朗原油可能就有其迫切需求，尤其是旨在今年底前降低俄能源進口的歐盟。

伊朗重新回到核協議談判，預期伊朗的原油能夠填補俄羅斯原油的供應缺口。伊朗國家石油公司執行長Mohsen Khojasteh-Mehr也表示，伊朗已經提高原油產能，預計2023年3月石油產能將成長6%，達400萬桶／日。

不過報導引述歐亞集團分析師Henry Rome認為，一旦恢復核協議，代表會有大量伊朗石油重返市場，屆時對油價是利空因素。此外，高盛分析師則預期，核協議短期內可能有進展有限，伊朗與俄羅斯緊密的關係降低協議達成的可能性。