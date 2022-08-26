國家癌症研究所(NCI)一項研究表明，壁球、網球、羽球等「拍類運動」對老年人來說是最有效的健體運動，每週進行至少2.5小時，可降低死亡風險約16%。
美國國家衛生院網站24日刊登一篇題為「多種休閒運動可有效降低老年人致死率」文章，由隸屬機構國家癌症研究所主導，觀察272,000名59歲至82歲老年人參與多達7種類型的休閒運動，十年多來其健康表現，包括跑步、快走、游泳、自行車、高爾夫、拍類運動等。
研究人員發現，相較其他平時沒有運動習慣的老年人，將7種類型鍛鍊任意組合實現每週理想運動量，能夠降低13%因任何原因的死亡風險。不過分別探討每項運動作用時，球拍運動意外得到最低致死率16%；跑步則位居第二，能降低15%死亡率。結論是，上述提及7種鍛鍊皆與較低死亡風險密不可分。
根據新版美國全民運動指南（Physical Activity Guidelines for Americans）表明，建議成年人每周進行2.5至5小時的中強度有氧運動，抑或1.25或2.5小時的高強度有氧運動。那些超過水平時數的人，往往擁有更低死亡率，隨著時數遞減，即使不足也比從不運動的人降低5%風險。
另外，這些鍛鍊也涉及降低因心血管疾病或癌症致死的風險，如拍類運動達27%、跑步則為19%。
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