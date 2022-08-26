Holmgren joins a list of high draft picks who lost their rookie years to injuries, including Joel Embiid, Ben Simmons and Blake Griffin. https://t.co/EYNVgA1bYk — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 25, 2022

球迷想要看雷霆今年選來的榜眼霍姆格倫打球，恐怕要等明年了！雷霆官方26日宣布，先前在克勞佛聯賽不慎造成右腳掌關節損傷的霍姆格倫，確定無法打整個2022-23年球季，沒想到一場因為場地濕滑的半職業比賽，竟讓這名榜眼付出如此悲慘代價。

「我們對於霍姆格倫受傷當然很失望，尤其是看到他對新球季跟隊友並肩作戰的激情，但我們知道他在雷霆與奧克拉荷馬市還有很長的生涯，」雷霆總管普雷斯蒂發表聲明表示，「我們選上他，印象最深的就是他的決心與專注度，我們會努力支持他。」

過去高順位新秀在菜鳥球季就因傷提前報銷的前例，包含2009年狀元布雷克葛瑞芬、2014年選秀探花恩比德、2016年選秀狀元班西蒙斯，如今霍姆格倫也加入這些人的行列，理由竟然是在克雷佛聯賽當中防守「小皇帝」詹姆斯的一個動作而已。

身形原本就屬於瘦高型的霍姆格倫，早就被外界擔心他的對抗性問題，會在NBA徹底展現，沒想到他連菜鳥球季都打不了就要進入漫長復健過程，雷霆只能自認倒楣，不過因為克雷佛聯賽屬於NBA聯盟批准參加活動之一，所以雷霆也將收到他年薪8成的保險賠償。