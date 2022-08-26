台南殺警案引爆全民怒火，凃明誠的二姊更是激動在鏡頭前大罵廢死聯盟下十八層地獄，25日傍晚廢死聯盟也發聲，表示不會對受害者家屬回應，更點名張雅琴捏造假新聞，4小時後張雅琴則重砲回擊，要廢死聯盟別假道德，更要求交代資金來源「你們藏鏡人是誰」？

張雅琴25日晚間9點半，在臉書400字重砲回擊廢死聯盟，她表示自己要反點名廢死聯盟，不要霸凌死者家屬，直指廢死聯盟成立至今，不斷鼓吹殺人免死，這才是假正義、假道德，傷害台灣公平正義。

張雅琴反駁自己對廢死的評論哪一條有假？她24日說盛傳廢死聯盟提出林信吾免死計劃，當時在公墓喝酒酒醉，員警噴辣椒水激怒，心神喪失殺警，所以免死刑，質疑廢死聯盟為何要在殺警案後轉發王信福案的發言，「王信福教唆手下槍殺2警，是台灣最老的死囚」。

文末張雅琴也表示，她要嚴正質疑廢死聯盟，經費到底從哪來的？背後藏鏡人是誰？鼓動台灣殺人不諱判死的目的又是什麼？要求廢死聯盟質疑別人之前，先把資金來源交代清楚。

網友也紛紛留言：「全台灣最不需要的就是廢死聯盟」、「這個聯盟才是台灣最毒的」、「支持死刑」、「廢死聯盟給我感覺就是犯罪都無所謂，殺人有免死金牌」、「沉溺在烏托邦的組織」；但也有人不同意張雅琴言論，指出張雅琴說盛傳廢死聯盟提出林信吾免死計劃明顯就是揣測，也沒跟對方求證，文章邏輯矛盾，就算不同意廢死，平衡報導應該要是基本的條件。