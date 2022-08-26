完了完了，又燃起來了，重慶山火失控，摩托車大軍連夜送貨上山

一甲子以來最強紀錄的熱浪橫掃中國，受到酷暑、乾旱煎熬的民眾，還要面對停電與排隊做核酸，更令許多大陸網民糾心的是目前中國最熱的地方─重慶─正遭到大片山火的攻擊。除了滿山遍野前來救火的消防人員與支援的武警，整個網路都在關注重慶一大批湧入山火現場冒險、為消防人員提供物資後勤支援的熱血青年，他們騎著自己帶來的機車擔任運送突擊隊，在山上的泥土路上來回衝刺，全網的民眾為他們齊聲喊加油，形成一股數個月以來最激越的正能量浪潮。

從重慶北碚的西南大學校園內就能看到附近縉雲山的山火，縉雲山上大小小小的起火點多達10多處。（圖／微博）

重慶山火救援「摩托騎士」：白天上班晚上救火，這幾天摔的次數比過去一年多

60年來最強熱浪席捲大陸華中地區，許多地方發生山火，從各地發出的新聞與網路訊息估計，目前最嚴重應該是重慶市，該市的8個區內已經發生了10餘起山火，尤其以重慶北碚縉雲山的山火情況最為嚴重。縉雲山的山火至今已燃燒超過48小時，由於多日酷熱，樹林植被皆呈過度乾燥狀態，山火呈現多點併發狀態。據重慶媒體報導，目前縉雲山的火勢向東北方向推進，直接危及縉雲山國家級自然保護區，可能對當地的生態環境帶來重大破壞。

60年來最強熱浪席捲大陸華中地區，許多地方發生山火，情況最嚴重可能是重慶市，該市的8個區內已經發生了10餘起山火，經過2天來的搶救，大多數的山火已被撲滅。（圖／微博）

重慶山火撲滅了又復燃，在官方的號召下，大量志願者參與撲滅山火工作，許多市民參與志願者工作，騎著機車為山上的消防人員運動物資。（圖／北碚區政府）

據重慶北碚官方發佈平臺的消息稱，截至目前當地投入參與救援的消防、武警人員1700餘人，應急管理部還從臨近省份甘肅、雲南森林消防等調度人員與大型裝備、器材前來支援，滅火工作從地面與空中同時進行，大量挖土機、消防車、灑水車齊聚救火。當地設置了3個物資集散點，專門負責社會捐贈物資的收集和救援現場急需物資採購，開闢專門物資運輸線，24小時持續不斷將物資送往前線。

重慶的青年志願者參與救火的工作，摩托車大軍為火場的消防人員送去清涼的飲用水、藥品、食物與器具材料。當地人說：重慶娃兒立了大功。（圖／抖音）

不過許多山火爆發點無路可通，有些只有山路小徑，或是連路都沒有，消防人員只能靠著步行登山，到預定開闢防火巷定點後，先建立物資集散點，為陸續到來的消防人員提供裝備器材與物資。而從物資集散點到山下的大型物資供應點之間就需要有往來運送的人員與機具，由於能在山路靈活穿梭的機具有限，在當地政府的號召下，僅僅數小時就集結了數百名青年人，騎著他們自己的機車，戴上安全帽、背著背包或竹簍，自願充當火場與物資供應點之間的後勤補給人員。

重慶的年輕人騎著自備的越野機車穿梭在火場與山下物資站間的山路上，為消防人員運送補給物資與器材。這個任務對於一名非專業人員來說，也有相當危險性。（圖／微博）

這些參與撲滅山火的志願者有大量來自於重慶北碚的西南大學，其中有教授親自加入，並組織學生主動參與。西南大學是北碚區最大的高等院校，占了北碚城區面積超過1/3，目前爆發山火的縉雲山離西南大學校不遠，著火的樹林草地從校區就能看見。該校一名外籍副教授福蘭課（Frank）也自告奮勇加入救火行列，他說，妻女都在北碚，保衛家園是很正常的事，他帶著鏈鋸跨上機車前往火場的視頻，也在網路上瘋傳。此外還有各行各業的人員，都是重慶當地響應號召來自各行各業18-40歲熱血青年，主要參與物資轉運和現場秩序維護工作。

位於重慶北碚的西南大學師生自動組織支援隊伍加入協助撲滅山火的工作，外籍教授福蘭課（Frank,右2)也主動參加。圖為西南大學師生們在消防物資站合照。(圖／微博）

這些青年志願者參與救火的工作，也從媒體的鏡頭與彼此的手機中留下令人感動的影像，民間摩托車大軍為火場的消防人員送去清涼的飲用水、藥品、食物與器具材料，揮著熱汗飛馳於山地坑窪與泥土坡道之間，展現的不只是青年人對家園與社會的熱情，還讓外界看到，即使在嚴格的疫情封控措施下，青年們對未來仍抱持著希望，也願意付出青春來迎接時代的考驗。網路上稱這些志願者們與參與撲滅山火的消防與武警人員是「英雄」，並主動捐贈各種物資，在深受疫情封控困擾數個月後，這場山火證明大陸民眾生命的韌性與希望仍未熄滅。

在縉雲山火場上經過連續2天奮戰，累倒了 一地的消防人員。（圖／微博）

截至25日夜裡，重慶北碚已傳出區內 3處較大的起火點已撲滅2處，只剩一處仍在全力撲救。不過，雖然高溫天氣已有轉緩的跡象，華中部份地區已開始下雨，但未來幾天已撲滅的山火仍有復燃的可能，短時間內仍需要提高警覺，現場的消防人員與協助的志願者仍需要外界給予更多的鼓勵與關注，讓這場半年來最振奮人心的戰役有個完美的結局。