一名女網友24日在網上發文表示，最近房間裡的東西常常不見，懷疑是被男友妹妹偷走，於是該名女網友某天趁其他人都不在家時，走進男友妹妹的房間察看，才發現之前被偷的東西果真都在這裡。該名女網友事後和男友妹妹當面對質，竟還聽到對方說「都是一家人，用彼此的東西應該還好吧」，令她當場氣炸。

原PO在Dcard發文表示，自己和男友、男友妹妹在外租屋，原本她和男友妹妹還算合得來，下班會替對方帶食物回家，也會一起相約去看電影，「難道是因為這樣，所以男友的妹妹對我變得很隨便？還可以不告知就拿走我的東西。」

原PO透露，之前男友妹妹要借自己的東西時都會說一聲，不過她最近卻經常找不到東西，「有時候不是我不相信男友妹妹的人品，但家裡就我們3個人，我男友都跟我睡一間房，所以不得不懷疑男友的妹妹。」

原PO指出，直到最近一瓶剛買的專櫃保養品又莫名消失，她才終於鼓起勇氣前往男友妹妹的房間一探究竟，「這次真的過分了，那瓶我才剛拆開。我的保養品那麼多罐，就只有這一個是從專櫃買來，她拿其他罐我可能還不會發現，偏偏拿我新買的那瓶，居心何在？」

當時仍在氣頭上的原PO，趁其他人都不在家，直接走進男友妹妹的房間，進門後發現之前被偷的東西果真都在這裡，「項鍊、手鍊和香水，連口紅都可以拿，她到底拿了多少？」令原PO無法理解的是，就連過去跟男友買的情侶衣也出現在男友妹妹房間的衣櫃裡，令她當場傻眼。事後她也不忘拍照存證，準備和男友妹妹當面對質。

原PO進到男友妹妹的房間後，果真發現過去自己使用過的項鍊、手鍊和香水及其他物品都在這裡。（圖／翻攝自Dcard）

未料在原PO將照片傳給男友妹妹後，卻得到「都是一家人，用彼此的東西應該還好吧，之前妳的東西也會借我用」的回覆，讓她氣炸痛批，「之前好歹會禮貌性問一下再借，不懂為何現在會變成這樣。」事後原PO也和男友提起此事，希望男友妹妹能搬出去住。男友對此則表示，錯在妹妹身上，自己不會替她辯解。

文章發佈後，引起熱議，有網友表示「專挑貴的下手，而且連情侶衣和口紅都敢拿走，超級沒有禮貌」、「這是偷竊，這妹妹手腳不乾淨」、「方便當隨便」、「可以請她賠錢」、「妳還沒發飆算脾氣很好」。

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