氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(26、27日)兩天晴朗炎熱，要防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨，對流強度不如昨日。今日各地區氣溫：北部23至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。下週四(1日)東北風南下，北部、東北部雲量增多、有局部雨，氣溫下降、明顯轉涼；中南部晴時多雲，午後有有局部陣雨或雷雨。

吳德榮提及，最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)，模擬下週四(1日)20時850百帕風場(圖)皆顯示，台灣東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，各模式模擬的強度，仍在調整中，反映其的「不確定性」，應持續觀察。