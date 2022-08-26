近期連串前新竹市長林智堅碩士論文被雙殺、柬埔寨詐騙案、數位中介法草案、台南殺警案等事件，重創民進黨的執政形象。前扁辦主任陳淞山認為，11月26日的地方選舉，民進黨選情恐怕不樂觀。

陳淞山25日在《美麗島電子報》撰文表示，當初民進黨全黨挺一人的林智堅論文抄襲風波就是執政破口。更何況林智堅既然已經退選，卻還不服輸的要「捍衛清白」，造成外界更加難以苟同的反彈情緒，造成「力挺沒抄襲」的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也遭受連帶傷害，也讓原本積極爭取參選的前立委鄭寶清陷入是否脫黨參選的「天人交戰」境地。民進黨在桃園市的選情，可能發生「巨變」的政治衝擊。

陳淞山接著表示，三黨有各自的問題，最後不管如何發展變化，年底的地方選舉註定就是一場「爛蘋果」政治大賽，比看看「誰比較不爛？」縱使僥倖當選縣市長者，也勢必傷痕累累，沒有真正的贏家。

陳淞山指出，2022年選舉必然是醜聞、緋聞、弊案及抹黑滿天飛的政治操作大戰，再加上兩人對決、三足鼎立或四方拉扯的選情操作，更讓人膽戰心驚，台灣政治的氛圍勢必陷入「打混仗」的政治撕裂局面，甚至過度激化各陣營支持者的對立與對抗情緒。這是台灣選舉發展走到嚴重內耗、撕裂與對立境地的傷害，也是台灣民主政治發展的悲哀。