新北市驚傳槍聲，林姓男子與陳姓友人，25日下午4時許開車返回淡水住處時，在地下停車場遭古姓等3名男子拿辣椒槍威脅，陳男見狀火速掏槍對天花板鳴槍示威，嚇得3人落荒而逃。警方獲報，迅速逮捕開槍的陳男，封鎖現場逐層搜索，找到林男與3名堵人男子，警詢後陳男等4人依槍砲、聚眾鬥毆等罪嫌送辦；關係人林男請回。

警方調查，29歲林男住淡水區中正路二段知名社區大廈，昨午4時許與38歲陳男駕車返回住處，剛在地下停車場停好車，埋伏多時的31歲古男和36歲巫男、王男便持辣椒槍、刀械出現，試圖挾持2人，陳男立即掏槍朝天花板開槍，3人見狀掉頭逃跑；陳、林隨後也離開躲藏。

住戶聽到槍響馬上報警，因台南甫發生外役監逃犯殺警奪槍案，淡水警方獲報不敢大意，趕抵現場後，先在1樓大廳逮捕要逃跑的陳男，接著封鎖大廈逐層搜索，約1.5小時將林、古、巫、王等4人全數逮回。

據悉，5人彼此熟識，疑因靈骨塔買賣糾紛發生嫌隙，古男等3人埋伏停車場，意圖逼迫林、陳談判，現場除查獲陳男的1把改造手槍，還有1把辣椒槍及3把刀。