昨午後一場「對流的進擊」，在大台北盆地降下暴雨，部分地區因宣洩不及直接積水，雷擊甚至導致新店近2萬戶停電；對流持續往中部發展，氣象局急發豪雨特報。今天會重演嗎？至少機率不是零。

昨中午過後烏雲大軍集結，已預告熱對流發威，只是沒想到這場雨來得又快又兇。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，「今對流強度不如昨日」，不過仍要注意雷陣雨。今各地氣溫：北部23至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至38度。

最新模式模擬，下周日北台灣轉微弱東北風，氣溫略降，迎風面有短暫雨；中南部晴時多雲，有大雷雨機率。下周一起天氣續熱，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨。

吳德榮指出，下周四將有一波東北風南下，北部、東北部雲量增多，「氣溫明顯轉涼」。另外同樣在下周，台灣東方海域有「熱帶擾動」發展跡象，各模式模擬強度不一，應持續觀察。