台南雙警命案凶嫌林信吾落網後，24日由台南地院裁定羈押，他於羈押庭應訊時，承認殺警但辯稱是因喝了酒無法控制。台南市警察局長方仰寧說，林嫌相關供詞避重就輕，從目前掌握跡證研判，林信吾殺警動機「就是要奪警槍」。

台南地院24日下午開羈押庭，法官以林信吾涉犯殺人等罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞、反覆強盜犯罪之虞，裁定羈押，當天傍晚移入台南看守所收押，編號「0199」，所方安排他住單人房，自明德外役監脫逃8天並犯下殺警重罪的他，曾因強盜案羈押在台南看守所，前晚重回舊地的第1頓晚餐及25日早餐都吃光，與悲憤的殉職員警家屬難以成眠形成強烈對比。

檢警研判，林信吾案發當天偷機車躲在安南區一處公墓，身上也備妥換裝衣服及玩具槍，依其過往犯案模式，「偷機車、持玩具槍搶超商、變裝落跑」，顯已預謀搶超商，未料當天偷車後，遭民權所2警查緝，反抗過程殺傷警察，索性殺警奪槍。

林信吾接受法官訊問時，承認殺警但辯稱因喝酒，又遭凃明誠與曹瑞傑噴辣椒水激怒，才持刀反擊並奪警槍。專案小組表示，林信吾供稱22日殺警前喝6瓶350毫升啤酒，他落網後未酒測，因前後間隔已長達17小時，且他接受偵訊也表現清醒，將殺警推給「喝酒」，專案小組痛斥是狡辯之詞。

律師許世烜也指出，假設林嫌供詞無誤，但他殺警後還知道要跨縣市逃亡，甚至搭各式交通工具，並沒有喪失行為能力或辨識行為，恐怕很難以喝酒為理由，主張自己精神耗弱；又喪失行為能力如為自己造成（如飲酒），法院也不會主張減輕其刑，殺人重罪難逃。