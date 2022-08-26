前總統陳水扁一段受訪影片23日被公布，陳水扁在片中直言，民進黨台北市長參選人陳時中，一面當指揮官，一面還在寫選舉書，沒專心去做一件事、分心了；但陳水扁隨後又在臉書澄清這是重大誤會，更稱陳時中將成為民進黨第二位台北市長。此事引發熱議，不少網友認為陳水扁此舉是個政治動作，背後代表著對民進黨年底選情的看衰。

陳水扁前陣子接受「比特王出任務」專訪時表示，當初4、5月確診死亡將近一萬人以上，要選舉的人不適合當指揮官，要選就要趕快離開，這是他去年一直提的觀念，現在才要離開，有比較慢，就有人說，「難道你是踏著將近一萬具屍體拾級而上，進軍台北市政府？」

不料23日這段受訪影片公布後，陳水扁24日改口發布3點緊急聲明，強調陳時中無懼可能的棄保效應，將成為民進黨第二位台北市長；永遠第一陳時中擔任台北市長綽綽有餘。前後態度大變引起熱議。

大批網友湧入《中時新聞網》、《yaHoo!新聞》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「以阿扁的聰明才智，這絕對是個政治動作，他也不看好綠營年底選情，忍不住來當先知」、「阿扁這就叫高招，先罵完再改口，但政治效應已發酵」、「看來民進黨氣數將盡了，連阿扁也不忍了」、「阿扁發現不能表現得好像身心健康、判斷力正常，所以趕快改口稱讚一下阿中，還說他會當選」、「阿珍曾說一句名言：阿扁就算死翹翹了嘴巴還動」。