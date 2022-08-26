殺警案引發死刑執行爭議，媒體報導「法務部2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項，都是在蔡英文總統連任後、蔡清祥部長任內所為」，法務部澄清，增訂審核釋憲事項於2005年就已修正，2020年則是因配合《監獄行刑法》修法，一併修正並沿用執行死刑規定。

法務部表示，為妥慎審核死刑案件執行，早於1999年5月4日即訂頒「審核死刑案件執行實施要點」，作為審核死刑案件執行依據。該要點於2005年1月12日修正時，於第2點第2項第1款增訂「司法院大法官解釋，其程序仍在進行中」者，最高檢察署不得將死刑案件陳報法務部；且於第3點規定：「法務部於收受最高法院檢察署陳報之死刑案件時，應注意審核有無前點之情形為核准死刑執行之依據」。

因此，有關「聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑」規定，是於2005年「審核死刑案件執行實施要點」修正。

之後，《監獄行刑法》於2020年1月15日修正公布，明定自公布日後6個月施行，而該法第145條第2項規定：「執行死刑之方式、限制、程序及相關事項之規則，由法務部定之。」法務部配合《監獄行刑法》修正及法律授權，依據2005年修正實施之「審核死刑案件執行實施要點」等規定，並參考國際人權公約要求及世界先進各國人權保障趨勢，在2020年7月15日修正公布「執行死刑規則」，在第2點第1項第4款及同條第2項沿用「聲請大法官解釋程序在進行中」、「不得於程序終結前令准執行」等規定。