中租-KY(5871)公布2022年7月自結合併營收74.38億元，月增4.14％、年增達23.2％，創歷史新高。歸屬母公司稅後淨利25.78億元，月增8.08％、年增達40.52％，每股盈餘（EPS）1.64元，雙創僅次於3月的歷史次高。

合計中租-KY前7月自結合併營收485.31億元、年增達19.84％，歸屬母公司稅後淨利166.61億元、年增達34.98％，每股盈餘10.52元，全數改寫同期新高、已賺逾1股本。觀察各地區營運狀況，台灣獲利年增29％，中國大陸獲利年增10％，東協獲利年增32％。

中租-KY表示，7月獲利月增8.08％，主要受惠營收月增4.14％，及認列較多處分營業租賃資產利益挹注帶動。與上半年相比，前7月台灣獲利成長自25％升至29％，中國大陸獲利成長自15％降至10％、東協成長自34％小降至32％。

中租-KY將於今（26）日下午召開線上法說，說明營運概況及展望。公司前次法說時表示，今年中國大陸放款成長15％目標暫未調整，台灣及東協放款分別維持成長15％、15～20％目標不變，各地區業務成長預期目標是否調整，將成為法人關注焦點。

不過，中租-KY後市近期獲多家外資看好，美系外資指出，雖然中國大陸清零政策壓抑今年經濟成長，但中租-KY憑藉獨特的商業模式及成功的風險管理，使獲利能力在逆風中仍顯著提升，預期今年每股盈餘估逾17.56元，初評給予「優於大盤」評等、目標價260元。