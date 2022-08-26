四維航(5608)董事長藍心琪指出，四維航今年前7月表現亮眼，7月營收更達到新高，雖然近期BDI指數回檔，但她認為，BDI指數不會永遠往上在走，健康的經濟跟產業會有起伏，回檔修正不見得是壞事，在修正過程中，反而能讓公司重新審視內部狀況，是否符合接下來挑戰跟市場變化。

去年散裝景氣大好，四維航結束連6年虧損，全年EPS達到7.16元，今年7月營收達到6.81億元，年增近4成，創下歷史新高，上半年每股盈餘也達到3.65元。

雖然前7月營收依舊大好，對於近期BDI景氣傳出雜音，藍心琪表示，散裝景氣10年一個循環，去年回彈回來，感覺上現在才剛回來又往下走，但其實2008年5月是BDI指數歷史最高點11793點，最低點是2016年2月到290點，即便是今年低點1270點來看，距離歷史低點還是有差距。她指出，指數不會永遠往上走，健康經濟跟健康產業會有起伏，一直往上走對產業長期不是有利，回檔盤整不見得是壞事，也讓內部重新審視公司能否符合市場挑戰及變化的機會。

外界認為散裝第四季到明年第一季相當悲觀，藍心琪認為，其實從平均租金走勢看來，並沒有到那麼慘，運費跌幅較大的是海岬型船，中小型船運價相對穩定。如果俄烏戰爭結束，相關重建工作預料將帶動大宗物資需求，為散裝航運市場提供支撐。