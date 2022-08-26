光麗-KY(6431)轉型為美妝保養品專業代工，2022年上半年受到大陸封控影響，歸屬母公司淨損5393萬元，每股虧損0.97元。不過，董事長陳寬聰說，目前大陸主要城市陸續恢復營運，7月營收已呈雙增，下半年營運可望漸漸回溫。

光麗生技自從2021年正式轉型為美妝保養品專業代工廠商，主要客戶包含森田藥妝、百植萃、佰草集、麥考林及雲南白藥等中國大陸本土美妝保養品牌，2021年6月全年合併營收達新台幣3.58億元，年成長311.87%，EPS達0.51元，終結自2015年來連續6年虧損，轉虧為盈。

光麗研發團隊持續開發新產品，增加新產品組合上市，2022年7~8月就有4種新產品問世，陳寬聰說，現在大陸疫情趨緩，各城市陸續解封恢復營運，近期民生消費需求漸漸回溫，主要客戶包含森田藥妝、百植萃、佰草集、麥考林等等品牌訂單已經明顯回籠。他說，公司也積極在拓展新客戶，這類的訂單皆有成長，可望成為下半年度的營運動能的新柴火。

據研究機關艾媒諮詢數據顯示，中國大陸化妝品市場自2015年起整體營運規模即穩定成長，自2015年的3,181億人民幣規模陸續成長至2021年的4,553億人民幣規模。2022年度預估在疫情逐步獲得控制下，整體中國大陸化妝品市場營運規模約與2021年度水準差不多。