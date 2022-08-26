金管會為活化券商交割專戶的客戶分戶帳資金運用，宣布擬修法放寬相關資金運用範圍，允許可購買我國政府債、國庫券，或將留存帳款項定存超過10億元部分，以定存方式轉存其他銀行，預期將可增加資金運用彈性，提高券商資金收益。

此外，金管會亦修法強化券商資訊揭露，自明年起，除了2家資本額逾百億的上市櫃券商外，20家公開發行券商及16家金控下的證券子公司年報，同樣須提早至年度終了後75日內申報，合計38家券商須在明年3月16日前申報2022年財報。

金管會2015年允許券商可經客戶同意，將客戶交割款項留存於券商交割專戶、由券商為客戶設置分戶帳，一站式為客戶辦理各種證券投資款項支付，除可增加投資人交易便利性外，亦有助於券商掌握客戶金流、避免違約交割風險，且可提供客戶相關財富管理服務。

證期局副局長高晶萍表示，目前券商僅能將客戶分戶帳款於原專戶以活存或定存方式存放，券商公會對此提出開放建議，希望能放寬分戶帳款項資金運用，以提高資金收益。據統計，13家券商的客戶分戶帳資金至7月底已達362億元，其中3家分戶帳定存逾10億元。

金管會此次擬修正「證券商管理規則」部分規範，允許券商在經客戶同意後，可將分戶帳款項投資於安全且流動性高的金融商品，如我國政府債、國庫券，或將留存款項定存逾超過10億元部分，以定存方式分離存於其他銀行。

同時，金管會將明定分戶帳資金運用額度與流動性控管、資訊申報及內控機制等配套措施。證交所亦將配合公告修正分戶帳作業要點相關規範，並將分戶帳資金運用情形納入現行分戶帳業務查核機制，以加強分戶帳資金運用管理。